See on koht Euroopas, kus saab tasuta narkootikume

Tihti kasutatakse Rotterdamis seda skeemi, et narkootikumid paigutatakse saabuvate laevade veealuste osade külge. Ole ainult mees ja sukeldu ning narkootikumid ongi sinu! Sukelduvad muidugi ka narkokaupmehed ja politseinikud. See ei tähenda, et laevakonteinerites narkootikume ei leiduks.

Aga Rotterdami linnapea Ahmed Aboutalebi jaoks ei lähe narkovastased püüdlused piisavalt kaugele ning liiga palju narkootikume jääb avastamata. Seepärast nõuab ta, et ametnikud skanneeriksid kõiki Ladina-Ameerikast saabuvaid konteinereid. Asi on selles, et narkojõugud kasutavad konteinerite puhul ära olukorda, et kõiki konteinereid ei jõuta kontrollida. Et narkootikumid õigest konteinerist kätte saada, paigutatakse abimehed parasjagu sadamas seisvasse konteinerisse, antakse neile süüa-juua ja kui nende juurde tuleb siis oodatud narkokonteiner, peavad nad tegutsema ning kalli lasti kurjategijateni toimetama. Hollandi ametivõimude andmetel on tänavu juba 70 sellist konteineriabilist kätte saadud.