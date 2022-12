FT: Venemaa järgib G7 kehtestatud nafta hinnalage

Venemaa toornaftat veetakse Indiasse lääne firmade kindlustatud tankeritega, mis on esimene märk sellest, et Moskva on taganenud oma lubadusest blokeerida müük G7 poolt kehtestatud hinnapiirangu alusel, selgub Financial Timesi analüüsist.

Financial Timesi laevandus- ja kindlustusandmete analüüsi kohaselt on alates 5. detsembrist, mil hinnalagi hakkas kehtima, vähemalt seitse Venemaa toornaftalasti laaditud Lääne poolt kindlustatud tankeritele, mille sihtkohaks on India rafineerimistehased, vaatamata president Vladimir Putini väitele, et Moskva ei kauple ühegi riigiga, kes järgib hinnalage.

Sel kuul kehtestatud ülempiiri kohaselt saavad Venemaa toornafta ostjad juurdepääsu lääne teenustele, nagu kindlustus ja laevamaaklerlus, mis on ülemaailmse nafta merekaubanduse alustalaks ja seda ainult siis, kui nad tõendavad, et nad müüvad naftat vähem kui 60 dollarit barrelist. Ajalehe andmetel on laevade kindlustuskaitset kontrollitud ja kahe laeva puhul oli see alles eelmisel nädalal praeguste tingimustega vastavusse viidud.