IEA: kivisöe kasutamine jõuab 2022. aastal rekordilisele tasemele

Pariisis asuv agentuur ütles uues raportis, et kivisöe kasutus kasvas 2022. aastal 1,2 protsenti enam kui kaheksa miljardi tonnini, ületades varasema, 2013. aastast pärit rekordi.

«See tähendab, et kivisüsi on jätkuvalt rahvusvahelise energiasüsteemi kaugelt kõige suurem süsihappegaasi allikas,» teatas IAE.

Kivisöe ja teiste fossiilkütuste kasutamist tuleb drastiliselt vähendada, et piirata sel sajandil üleilmset soojenemist alla 1,5 kraadi Celsiuse järgi. Ekspertide sõnul on seda eesmärki raske täita, kuna keskmine temperatuur maailmas on tööstuseelse perioodiga võrreldes kasvanud juba 1,2 kraadi Celsiuse järgi.