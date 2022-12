Taavi Kotka: IT-sektori palgad on üle mõistuse suured

E-residente võiks olla rohkem

E-residentuse teemal lausus Kotka, et teda ei häiri uudised, kus mõned Eesti e-residendid on sattunud välismaal õiguskaitseorganite huviorbiiti. Ta tõi paralleeli, et maailmas on ka eestlastest narkodiilereid ja teisi kurjategijad, kuid selle põhjal ei saa teha suuri järeldusi. «Põhjakihti on igal pool,» ütles Kotka. E-residentsust võiks tema sõnul isegi rohkem kasutada, et see tooks riigile suuremat maksutulu.