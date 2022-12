FI: rahapesu eest määratavaid trahve tuleb karmistada

Tema hinnangul on end teisipäeval rahapesus süüdi tunnistanud Danske Banki trahv kaks miljardit eurot ebaproportsionaalselt väike võrreldes panga kaudu tehtud kahtlaste tehingute kogumahuga. Aastatel 2007–2015 toimus Danske Banki Eesti filiaali kaudu tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse kahtlasteks. Riigiprokuratuur teatas 2020. aasta jaanuaris, et Danske Banki rahapesu-uurimisega seotud eelkuritegude kogumaht on üle 2 miljardi dollari.

Ta möönab, et panganduse järelevalve parandamiseks on tänaseks palju ära tehtud, aga karistusmäärad on tema hinnangul siiski ajale jalgu jäänud. «Danske kaasuse tipphetkest on tänaseks juba möödunud kaheksa aastat. Kui paljud õppetunnid on võetud, investeeringud järelevalvesse ja vastavussüsteemidesse tehtud ning ka süsteemis riske oluliselt vähendatud, siis karistusmäärade hinnavaatlus näitab, et see on endiselt ohuks olla kriminaalide menüüs,» toonitas Nõmm.