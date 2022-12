Pankurid kägistavad Eesti laenuvõtjaid: kodulaen läks üleöö ligi 150 protsenti kallimaks

Seetõttu on Euroopa Keskpank asunud tänavu intressimäära kiirelt tõstma. Kui baasintress oli veel suve hakul negatiivne, siis tänaseks on see kerkinud 2 protsendi peale, mis on viis sel nädalal 6 kuu euribori 2,5 protsendi tasemele. See tähendab, et kes on saanud pangast laenu näiteks selle valemiga, et panga marginaal on 2 protsenti ja otsa tuleb 6 kuu euribor, peab maksma kokku 4,5 protsenti intressi.