Euroopa Liit võttis Venemaa suhtes vastu uue sanktsioonipaketi

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti alati seisnud selle eest, et Euroopa Liidu sanktsioonipaketid Venemaa vastu oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad. «Eesti esitas ka seekord oma ettepanekud äsja vastuvõetud ELi sanktsioonipaketti, mille tulemusena kehtestati sanktsioonid toodete ekspordile Euroopa Liidust Venemaale mahus üle 300 miljoni euro kvartali kohta. Euroopa Liit peab jätkama sanktsioonide tugevdamist Venemaale,» rõhutas Reinsalu.

Eesti ettepanekul lisati paketti keeld generaatoritele, kaevandustes kasutatavale tehnoloogiale, mitmetele raua- ja terasetoodetele, metallkonstruktsioonidele ja lehtvaltstoodetele. Propagandasanktsioone laiendati neljale telekanalile: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal, esimesed kolm on lisatud paketti Eesti ettepaneku alusel.

Sanktsioonide nimistusse lisatakse 141 isikut ja 49 juriidilist üksust, kes on olnud seotud Venemaa sõjategevusega Ukrainas, sealhulgas Ukraina laste ebaseaduslike adopteerimiste korraldamise eest.

Alates Venemaa laiaulatusliku sõja alustamisest Ukraina vastu on Eesti ja Euroopa Liit kehtestanud Venemaale pidevalt sanktsioone. Seni on kehtestatud üheksa sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta sanktsioonidega agressiooni hinda Venemaale ja koos teiste välispoliitiliste meetmetega survestada Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.