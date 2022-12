EL ähvardab Muski sanktsioonidega

«Elon Musk peaks seda teadma. On olemas punased jooned. Ja varsti ka sanktsioonid.»

See jõustus 16. novembril, kuid seda ei kohaldata täielikult kõigis 27 ELi liikmesriigis enne järgmise aasta märtsi kõige suuremate veebiplatvormide puhul ehk tõenäoliselt ka Twitteri puhul ning aasta hiljem teiste puhul.

Ettevõtjatele, kes on DSA-d rikkunud, võidakse määrata trahv kuni kuue protsendi ulatuses ülemaailmsest tulust või isegi keelata neil juurdepääs suurele ELi turule.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu ELi meediavabaduse seadus (MFA), kuid seda ei ole veel seadusena vastu võetud.

Selle eesmärk on kaitsta meedia pluralismi ja sõltumatust üha suurenevas digitaalses ruumis, tagades, et meediaväljaannetele ei avaldataks põhjendamatut survet ja et nad saaksid jääda toimetuse mõttes sõltumatuks.