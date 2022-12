Kas Elektrilevi eraldumine Eesti Energiast oleks tarbijate ja elektrituru huvides?

Elektrilevi eraldamine saaks olla kindlasti nii tarbijate kui ka elektrituru huvides. Rõhutaksin üle, et ka tänases korralduses — kus Elektrilevi on Eesti Energia kontsernis — annaks sarnase tulemuse saavutada, kuid see nõuaks olulisi ümberkorraldusi. Tänase omandivormi miinus on niinimetatud kahekordne juhtimine. Kui valitsus soovib rakendada energiapoliitikat, peab ta seda tegema vahelüli ehk Eesti Energia kaudu. Iga vahelüli on aga liigne koormus.