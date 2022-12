Mainekas pangandusväljaanne valis Eesti parimaks pangaks LHV

Londonis toimunud parimate pankade auhinnagalal tõsteti esile LHV tugevaid majandustulemusi, kiiret kasvu ning uuenduslikke pangatooteid ja -teenuseid, nagu krüptovaradesse investeerimise võimalus, virtuaalkaart ning erinevad rohelised pangatooted.

LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles, et mida keerulisemad on ajad, seda suuremaks tunnustuseks parima panga tiitel nii klientidele kui ka töötajatele on.

«Viimased aastad on nii panganduses kui ka majanduses tervikuna pakkunud omajagu väljakutseid. Edukad on need, kes muutustega kiiresti kohanevad ja võtavad väljakutseid kui võimalusi teha tulevikkuvaatavaid otsuseid. Riskides tuleb osata näha ka võimalusi, mitte võimalustes vaid riske,» ütles Kiisel.

«Kliendid ootavad, et keerulisematel aegadel oleksime neile veelgi tugevamad partnerid, kes mõtlevad kaasa ja on nende jaoks õigel hetkel õige pakkumisega olemas. See saabki olema järgnevatel aastatel meie fookuses – pakkuda jätkuvalt parimat klienditeenindust ja terviklikke lahendusi rahaasjade ajamiseks ning toetada kliente nende otsustes,» lisas Kiisel.

The Bankeri korraldatavad aasta parima panga valimised ehk «Bank of the Year Awards» on iga-aastane konkurss, mida pangandusvaldkonnas alati jälgitakse. Konkursi käigus hinnatakse maailma juhtivaid panku nende kasumiteenimise võimekuse, strateegilise edu ja teenuste taseme põhjal. Parimad selgitatakse välja nii ülemaailmselt, regionaalselt kui ka riikide lõikes. Maailma parimaks pangaks tunnistati tänavu Hispaania päritolu BBVA pank ning Kesk- ja Ida-Euroopa parimaks OTB Bank.

Ajakiri The Banker on Financial Timesile kuuluv juhtiv pangandus- ja finantsajakiri, mis ilmub alates 1926. aastast. The Bankerit levitatakse enam kui 180 riigis. Lisaks pangandus- ja majandussisu pakkumisele ja parimate tunnustamisele peab The Banker ka maailma pankade edetabelit.