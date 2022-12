Volikogu kinnitas Tallinna 2023. aasta eelarve

Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2023. aasta eelarves kavandatud 902,1 miljonit eurot, mis 8,8 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Investeeringuteks on 2023. aastal eelnõu järgi ette nähtud 217,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2022. aasta täpsustatud eelarvega 4,7 protsenti vähem, teatas linnavalitsus novembri lõpus.