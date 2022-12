Tallinna korterid muutuvad inimestele üha kättesaamatumaks

«Tallinna korterid olid kolmandas kvartalis 23 protsenti kallimad võrreldes aastataguse ajaga, mil hinnakasv tugeva nõudluse tõttu kahekohalise hoo sisse sai. Pealinna elanike netopalga kasv oli kolmandas kvartalis korterite hinnakasvust pea neli korda aeglasem. Samuti on taskukohasust hakanud halvendama Euribori tõus, mis alles on järk-järgult majapidamiste laenulepingutesse jõudmas,» selgitas Rõbinskaja pressiteates.

Korterite kiire hinnakasv ning intressimäärade tõus pole tema sõnul paraku aga ainsad tegurid, mis on eluaseme taskukohasust majapidamiste jaoks viimase aasta jooksul halvendanud. Seda on lisaks mõjutanud üldine tarbijahindade kiire kasv, mis on vähendanud majapidamiste ostujõudu ning jätnud paljudele vähem vaba raha.

«Lisaks ei peegeldu korterite taskukohasuse languses veel täiel määral uusarenduste hinnatõusu mõju. Uusi kortereid broneeriti sel aastal aktiivselt, kuid need jõuavad statistikasse alles hoonete valmimisel ehk eeldatavalt järgmisel aastal. Maa-ameti statistikasse jõudnud tehingute hinna ja arendajate pakkumishinna vahe oli kolmandas kvartalis hinnanguliselt ligi 40 protsenti,» tõi Rõbinskaja välja. Uusarenduste pakkumishinnad on tasemel, kus need ei ole Swedbanki taskukohasuse indeksi arvestuse järgi osadele peredele taskukohased.

Eufooriline aktiivsus kinnisvaraturul on ökonomisti sõnul läbi saanud. Järelturul on tehingute arv oktoobris ja novembris hakanud langema. Ka uusarenduste broneeringud on järsult kukkunud.'