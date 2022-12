Musta kulla must turg lõi õitsele

Venezuela naftat on aga pakutud Mehhiko toodangu pähe, kuid kahtlaselt suure, 30 dollarini küündiva allahindlusega barreli kohta. Bloombergi andmetel on sedasi pakutud naftat Houstoni piirkonna kauplejatele, kuid pole teada, kui palju selliseid tehinguid tegelikult sõlmitakse.

Reutersi hiljutine uurimine näitas, et Venezuela kasutab nafta vedamisel lisaks valedokumentidele ka tankereid, mis on varem olnud seotud sanktsioonide alla kuuluva Iraani toornafta transpordiga. Seejuures müüb Venezuela naftat Hiina rafineerimistehastele, näidates seda dokumentides samuti Malaisia ​​toodanguna.

Malaisia ​ümbruse veed on kurikuulsad laevalt laevale laadimise ja toornafta segamise poolest, et varjata selle tegelikku päritolu. Kuid mustal turul kasutatakse ka märka tänapäevasemaid petuskeeme.

Vahemerel avastati hiljuti Venemaa lipu all sõitev tanker, kes võltsis AIS-i. Global Fishing Watchi ja SkyTruthi uuring näitas, et tanker Kapitan Schemilkini muutis oma AIS signaali nii, et jätaks mulje nagu tiirutaks ta Kreeka kandis avamerel, samas kui tegelikult sõitis laev Malta suunas. «See on esimene valekoordinaate edastava Venemaa lipu all sõitva tankeri avastamine – ja see võib olla esimene paljudest,» teatas SkyTruth.