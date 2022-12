E-resident Rosen Dimov: Bulgaarias nõutakse ettevõtjatelt altkäemaksu, Eestis aidatakse hea meelega ja tasuta

Võib-olla kui me oleks kauem oodanud ja teise ringi rahastuse kätte saanud, siis oleks äri õitsema läinud ja meil oleks praegu ükssarvik, aga ma ei tea, kas see oleks olnud seda vaimse tervise ohverdust väärt. Kokkuvõttes läks meil hästi, sest meid osteti ära, aga me oleks võinud ka minna pankrotti.

Me näeme tänast kriisi ka Eesti ettevõtluse ökosüsteemis. Investeeringute leidmine on muutunud raskemaks ja summad on langenud võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Investorid on kindlasti ettevaatlikumad, mis pole ilmtingimata halb asi, sest riskide kaalutlemine ja hindamine oli vanast mudelist puudu. Tegelikult me kõik ju teame, et majandus on tsükliline ehk igale tõusule järgneb langus, mis on mõnikord tingitud välistest teguritest, olgu selleks sõjad või pandeemiad. Õppetund on olla ettevaatlikkumad ka raharikkal ajal.