Keilasse tuleb uhke kogukonna- ja meelelahutuskeskus

Ligi 13 000 ruutmeetrit ehk umbes kahe jalgpalliväljaku suurune hoone on planeeritud nii, et see ei oleks üks järjekordne tavaline kaubanduskeskus. Selle kontseptsiooni puhul on Harju KEK väga oluliselt toetunud 2019. aastal Keila linnavalitsuses tehtud küsitlusele, milles elanikud tõid ise välja, et linnas on puudu vaba aja veetmise võimalused siseruumides – spordiklubi, kino või muu meelelahutus.

Valdavalt kahekordse keskuse suurimaks rentnikuks saab toidupood 2000 ruutmeetril. Teist samapalju ruumi on kokku planeeritud spordiklubile ja mängutubadega lastepargile. Lisaks tulevad sinna kahe saaliga kino, erinevad kohvikud ja söögikohad, osaliselt koos väliterrassidega. Samuti jagub seal ruumi erinevatele avalikele- ja meditsiiniteenustele, lemmikloomadega seotud tegevuste ning huviringide jaoks. Rääkimata erinevatest rõiva-, jalanõude-, spordi-, tehnika- ja muude tarbekaupade kauplustest.

Keskuse kõrgem, kuuekordne osa, on mõeldud majutus- ja büroopindade jaoks, et leevendada üht järjekordset kohaliku kogukonna ammust ootust. Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab korraldada erinevaid kogunemisi, turge, meelelahutusüritusi ja spordivõistlusi. Lisaks tuleb keskusele parkla rohkem kui 200 auto jaoks.

Lähinädalatel esitatakse linnavalitusele ehitusloa taotlus ning kevadel soovitakse töödega alustada. Keskuse avamine on kavandatud 2025. aasta algusesse.

«Planeeritav kogukonnakeskus on esimene maamärk Keila tulevase ärilinnaku suurest arendusprojektist, mis muudab Harju KEK-i suletud tootmisala linna uueks tõmbekeskuseks. Sinna on kavandatud piirkonda sobivad ärid, bürood, väiketootmishooned ning keskväljak koos puhkealade ja rohke haljastusega,» ütles Lehtmets.

Äripiirkonna detailplaneering hõlmab üheksat hektarit. Ettevõtte juhi sõnul on nende eesmärk luua sinna rohealadega nn parklinnak, mis kutsub inimesi aega veetma nii Keilast kui kaugemalt. Kogu ärilinnaku väljaehitamisse plaanitakse investeerida ligi 100 miljonit eurot.