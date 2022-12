Akkermann: tuleva aasta riigieelarve tasakaal on murettekitav

Eesti riigi 2023. aasta eelarve on prognoositult 2,6-protsendises struktuurses puudujäägis, ent 3,9-protsendises nominaalses puudujäägis, mis ületab ELi lubatut.

Samas ei pruugi ministri sõnul defitsiit siiski nõnda suureks kujuneda. «Näiteks see aasta kujuneb defitsiit palju väiksemaks, kuigi planeeritud oli algselt ka palju rohkem,» märkis ta, selgitades, et oktoobrikuu seisuga oli defitsiit nullilähedane, eelkõige 15 protsenti oodatust suurema maksulaekumise tõttu.

Akkermann möönis siiski, et paljud selle aasta kulud liiguvad edasi 2023. aastasse, mis teeb uue aasta eelarvedefitsiidi potentsiaalselt veel suuremaks. «Tõsine mure sellega on,» tõdes ta.

Riik peab ministri selgitusel seetõttu tegema tööd, et tuleval aastal tulusid tõsta. «Üks võimalus on kahtlemata Euroopa Liidu fondide võimalikult kiire kasutuselevõtt, ettevõtetele kättesaadavaks tegemine, ja teine on siis kulude äärmiselt konservatiivne hoidmine,» nentis Akkermann.