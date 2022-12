Jõulude eel suureneb pettuste oht

Veiko Kiige sõnul on petturite tavapärane käitumismustri osa see, et tegutsema ärgitatakse väga kiiresti. Näiteks hirmutatakse, et oodatud pakk ei jõua koheselt lisaraha maksmata muidu soovitud ajaks kohale. Lisaks kasutavad petturid osavalt ära inimeste soovi teha aasta lõpus annetusi. Selleks loovad kelmid heategevusliku üleskutsega annetuskeskkondi, mis on sageli äravahetamiseni sarnased tegelike abivajajate veebilehtede ja siiraste pöördumistega.