Kas Circle K tänane suur sooduskampaania tõmbab konkurendid hinnasõtta?

Täna kell 14-17 on Circle K-s kõik mootorikütused 15 senti tavahinnast soodsamad. Tegemist on Circle K üle-euroopalise kampaaniaga, millele lisandub ka kliendi EXTRA kaardi soodustus.

Vahtrik lisab, et kuna soodushind on kellaajalise piiranguga, võib suuremates tanklates tekkida järjekordi ning palub inimestel varuda kannatlikkust.

«Ausalt, veel ei ole otsust. See on ainult kolme tunni kampaania ja kas peab järele jooksma?» kõhkles Kärsna. «Samas, kuna hinnad on kõrged ja inimesed on tundlikud, siis nagu peaks.»