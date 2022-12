Prokuratuur: Eesti võib Danske rahadest osa saada küll, kui USA annab

Sel nädalal tuli avalikuks, et Danske Bank on USA ja Taani võimudele rahapesureeglite rikkumist möönanud ning nõustus maksma mõlema riigi võimudele kokku 2 miljardit dollarit. Sealjuures ei olnud sõnagi sellest, et Danske Eestile midagi maksaks.

Aastatepikkuse andmete kogumise ja infovahetuse tulemusel on Ameerika Ühendriikide ametkonnad enda uurimise lõpule viinud ning leidnud, et Danske Bank on USA finantsasutusi petnud ja võimaldanud kahtlaseid tehinguid. Eile võttis pank seetõttu vastutuse ning aktsepteeris enam kui 2 miljardi dollari suuruse trahvi. Samuti on Danske Bank nõustunud tasuma 413 miljonit dollarit Väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (Securities and Exchange Commision) tehtud kokkuleppe alusel. Ameerika Ühendriigid on kõrgel tasemel osutanud Eesti ametiasutuste olulisele abile nende tulemusteni viinud uurimistes.