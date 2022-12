Danske Banki suure rahapesu tulemus: kõik saavad raha,välja arvatud Eesti

Danske Banki rahapesuavantüür on tekitanud olukorra, kus välismaal mõeldakse sõnapaari «Eesti pank» kuuldes kohe rahapesule. Ja kui mainida Dansket, tuleb kohe märksõnana «rahapesu Eestis». Eesti ettevõtjad on Danske Banki rahapesuskandaali avalikuks tulekust saati kurtnud, et pangandussektor on oma kraanid nii kinni keeranud, et neil on raske ka näiteks teiste riikide pankadega arveldada, sest needki on meie «ekspordiartiklist» kuulnud ega julge riske võtta.