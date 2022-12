Lihatööstuse tippbrändid tulevad tagasi Eesti lipu alla

Maagi ühe omaniku Roland Lepa hinnangul on tuntud tööstuste omandamine nende jaoks sümboolne. «On tähtis, et need kaubamärgid tuleksid eestlaste omandisse tagasi,» sõnas Lepp.

Teda ei heiduta ka see, et HKScani ärid Baltimaades on sügavas kahjumis, selle aasta esimese kolme kvartaliga sai ettevõte kolmelt turult kokku 26,6 miljonit eurot kahjumit. Energiakriis ja sõda Ukrainas on ka tulevikuväljavaated uduseks muutnud. «Seetõttu venisid ka meie läbirääkimised aastapikkuseks, ja millal liituvad ettevõtted taas kasumisse jõuavad, on raske ennustada. Enne tuleb tehing lõpuni viia ja ettevõtetes põhjalikult ringi vaadata,» arvas Lepp. «Kiiresti muutuv majanduskeskkond on ka üks põhjus, miks tehingu maksumusest on 20 miljoni väljamaksmine tingimuslik.»