Powelli sõnul on inflatsiooni aeglustumise kohta vaja rohkem tõendeid

«On vaja oluliselt rohkem tõendeid ja kindlustunnet, et inflatsioon on püsivalt langemas,» ütles Powell ajakirjanikele vahetult pärast seda, kui Föderaalreservi poliitikat kujundav komitee avalikustas väiksema intressimäära tõstmise, millega pidurdatakse veidi agressiivset inflatsioonivastase võitluse kampaaniat.

Kasv viib määra 4,25–4,50 protsendini, mis on kõrgeim alates 2007. aastast, kuid ametnikud andsid märku, et võitlus maailma suurima majanduse jahutamiseks ei ole veel lõppenud ja alandasid järgmise aasta sisemajanduse koguprodukti prognoosi.

«Ma arvan, et keegi ei tea, kas meil tuleb majanduslangus või mitte ja kui see tuleb, siis kas see sügav või mitte. See ei ole teada,» ütles Powell.