USA Föderaalreserv teatas madalamast intressimäära tõstmisest

Intressimäärade tõstmine viib intressimäära 4,25-4,50 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2007. aastast, kuid ametnikud andsid märku, et nende võitlus maailma suurima majanduse jahutamiseks ei ole veel lõppenud.

«Komitee eeldab, et jätkuvad tõusud sihtvahemikus on asjakohased, et saavutada piisavalt piirav hoiak, mille abil inflatsiooni ohjeldada,» seisab Fedi poliitikat kujundava Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) avalduses. Komitee eeldab, et ka järgmise aasta intressimäär on oodatust kõrgem.