Microsoft plaanib tuua miljonitele aafriklastele satelliitinterneti

Ettevõte teatas Washingtonis peetud Aafrika liidrite tippkohtumisel, et käivitab satelliidiprojekti otsekohe ja seab prioriteediks interneti toomise Egiptuse, Senegali ja Angola piirkondadesse, kus seda seni olnud ei ole.

Microsofti president Brad Smith ütles, et ettevõttele on avaldanud muljet selle Nairobist ja Lagosest pärit insenerid.

Aafrikas «ei ole puudu talendist, kuid on suur puudus võimalustest», märkis ta.

Smithi sõnul on interneti kättesaadavuse peamiseks komistuskiviks puudulik ligipääs elektrile umbes poolte aafriklaste jaoks.

«Inimeste jaoks, kes seal ei käi ega Aafrika peale mõtle on seda raske isegi ette kujutada, sest elekter on minu silmis 19. sajandi suurim leiutis,» lausus ta.

Ta ütles, et Microsoft keskendub taskukohaste lahenduste leidmisele piirkondade jaoks, kus on puudu nii võrguühendusest kui elektrist.

«Isegi riikides, kus me võime leida probleeme autoritaarsusega, tahavad valitsused tõenäoliselt pigem kontrollida seda, mis internetis leidub, mitte selle enda ligipääsetavust,» ütles ta.

Projekt on osa Microsofti algatusest Airband, mille eesmärk on tuua 2025. aastaks internet 250 miljoni inimeseni, kellest 100 miljonit on Aafrikas.