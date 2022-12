RIIGIKOGUS ⟩ Peeter Ernits: miks ettevõtlusminister on lödipüks?

«Ma arvan, et meil on vedanud ettevõtlusministriga. Nüüd ma annan tegelikult objektiivse hinnangu, täiesti sõltumatu hinnangu oma elukogemusest tuleneva ekspertiisiga, poliitika- ja juhtimiskogemusest tuleneva ekspertiisiga. Ma arvan, et Kristjan Järvan on üks parimaid selle formaadiga, kus me räägime ettevõtlusministrist, läbi meie vabanenud riigi ajaloo, kes meil on olnud. Ma vaatan teda, tema ärksust ja dünaamilisust, ja ma ütlen, et mulle tuleb enda noorus meelde poliitikas. Ma ütlen ausalt. Nii et Kristjanit ootab ees suur poliitiku tulevik, mul ei ole kahtlust.»