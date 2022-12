ÜLEVAADE ⟩ Kus toodetakse Eesti rikkust

Põllumajandus moodustas lisandväärtusest 2,3%. Kümne aastaga on see näitaja järjepidevalt vähenenud. Kuigi 2014. aastast alates on Jõgeva-, Põlva- ja Järvamaal põllumajanduse osakaal lisandväärtusest teenindusvaldkonna kasvu tõttu oluliselt kahanenud, on endiselt suurimad põllumajanduse osakaalud just nendes maakondades, vastavalt 13%, 12% ja 12%. Väikseimad põllumajanduse osakaalud on aga Harjumaal (0,3%) ning Ida-Virumaal (1,4%).