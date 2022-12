Reuters: Venemaa hangib keelatud tehnoloogiat ka läbi Eesti firma

Väljaanne kirjutab, et Venemaa on Ukrainas kasutatavate relvade jaoks importinud vähemalt 777 miljoni dollari eest lääneriikide ettevõtete mikrokiipe. Palju saadetisi pärineb Hiinast ning teistest riikidest, mis ei ole ühinenud USA ning Euroopa Liidu Venemaale kehtestatud sanktsioonidega.

Kuid nagu Reuters tuvastas, on ka erandeid ning Analog Devices’i ning teiste USA koostekomponentide saadetisi on Venemaale jõudnud ka otse Euroopa Liidust. Ning näitena tuuakse Eesti ettevõte: Tallinnas asuv Elmec Trade OÜ, mis on selle aasta aprillist oktoobrini Venemaale saatnud vähemalt 17 miljoni dollari eest kaupu. Venemaa tolli andmetel olid seal Analog Devices’i ning teiste USA tootjate kaubad.