Potisepp: hea meel, et HKScan müüb lihatööstused Eesti omanikele

«Mul on hea meel, et HKScani ettevõtted lähevad kodumaisele kapitalile, mitte kellegi teise kätte,» ütles Potisepp. «Uued omanikud on teada-tuntud heade tegijatena.»

AS Maag Grupp sõlmis lepingu AS-i HKScan Estonia (koos tütarettevõttega AS Rakvere Farmid), AS-i HKScan Latvia ja UAB HKScan Lietuva kõigi aktsiate ostmiseks. Tehing vajab eelnevalt Konkurentsiameti luba, kuid pooled loodavad selle lõpule viia 2023. aasta teiseks pooleks. Ettevõtete ostuhind on 90 miljonit eurot.

«Ukraina sõjast tingitud ebakindlad majandusolud on tõstnud teravalt fookusesse toidujulgeoleku tähtsuse. Eesti lihatoodangu osakaal on viimase 10 aasta jooksul püsinud samal tasemel, samas kui Läti ja Leedu on oma mahte kasvatanud 16-18%. Eesti lihatoodangu osakaal Baltimaades on vaid 18% ning eriti madal on see linnulihas, mis on kõigest 13%,» selgitas Erik Haavamäe.