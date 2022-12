DANSKE TÕUS JA LANGUS. Neljas peatükk. Rahapesuskandaal, mis raputas Euroopat

Veidi enam kui aasta tagasi 19. septembril ootasid Eesti meediaväljaannete majandustoimetuste töötajad kell 11 algavat Danske Banki otseülekannet, milles pank pidi teada andma sisejuurdluse tulemustest. Teati, et Eesti filiaali asjus on uudised halvad, kuid sääraseid summasid ei osatud oodata. Panga tellitud auditist selgus, et aastatel 2007–2015 läbis filiaali 200 miljardit eurot mitteresidentide raha. Ka pank ise tunnistas, et olukord oli esialgu arvatust tublisti hullem. «Praegu on analüüsitud ligikaudu 6200 klienti, kellega on seotud kõige rohkem riskiindikaatoreid. Neist on valdav enamik tuvastatud kui kahtlased,» teatas Danske.