Eesti mainekamad suurettevõtted on Swedbank ja Telia

Kantar Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus sel aastal juba 23. korda. Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega.

Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid. Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks ettevõtet peetakse.