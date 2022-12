Luminor sai hea riskihinnangu

Sustainalyticsi hinnangul on Luminoril väga kõrgel tasemel ESG-aruandlus ning vastutus ESG-ga seotud teemade järelevalve eest on pangas võetud juhatuse tasandil. Lisaks on ettevõtte juhtkonna tasustamine seotud ESG-eesmärkide saavutamisega. Pangal on ka tugev jätkusuutlikkuspoliitika, mille rikkumistest teavitamiseks on loodud hästitöötav süsteem. Luminori reitingutulemust saab näha siit.