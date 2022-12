MES hakkab toetama Eestis maapiirkondadesse kodu rajamist

«Madala tagatisväärtuse tõttu ei saa pangad anda kodulaene igasse Eesti väiksemasse paika summas, millega kapitaalselt renoveerida, ehitada või osta uus elamu. MESi kaaslaenu eesmärk on aidata peredel maapiirkonda rajada linnaga samaväärsed kodud. Uute kodudega loodame saada maale peresid, kes soovivad ennast piirkonnaga pikemaks ajaks siduda ja lüüa kaasa piirkonna arengus – olles ettevõtjatele tööjõud, uute töökohtade loojad, seltsielus kaasalööjad või kohalike väiketootjate saaduste tarbijad,» ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus.

Alates 2021. aastast on MES toetanud kodu rajamist ainult Kagu-Eestisse ja Ida-Virumaale. Seal on soovinud elamist soetada või renoveerida 31 taotlejat, summas üle 1,6 miljoni euro. Rahuldati 25 taotlust summas 1 373 155 eurot. Pankade antud laenusumma neis taotlustes oli 1 608 046 eurot. Seitse taotlejat asus elama Võrumaal, seitse Valgamaal, kuus Põlvamaal ja viis Ida-Virumaal. Keskmine kaaslaenu lepingu pikkus on 27 aastat.