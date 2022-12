ELi energiaministrid ei suuda gaasihinna ülempiiri osas kompromissile jõuda

Euroopas on alanud hammustavalt külm talv, kuna Venemaa on vähendanud gaasitarnete mahtu vastumeetmena ELi sanktsioonide eest, mis on kehtestatud Ukraina sõja tõttu.

Gaasihinnad on kõrged, kuigi madalamad kui aasta keskel, mis tekitab muret, et Euroopa kodud ja ettevõtted võivad silmitsi seista elektrikatkestuste või maksmata arvetega, kui mitte sel, siis järgmisel talvel.

Mitmed energiaministrid kahtlesid läbirääkimistele minnes, et kompromissile on võimalik jõuda. Nad ütlesid, et arutelud võivad üle lükkuda järgmisel esmaspäeval toimuvale teisele kohtumisele.

«Ma vaatan seda tänast kohtumist veidi skeptiliselt, sest viimastel päevadel on liiga vähe liikumist toimunud,» ütles Austria energeetikaminister Leonore Gewessler.

Tema sõnul on võimalik jõuda kokkuleppele veel kahes meetme osas, milleks on ühised gaasiostud ja taastuvenergia allikate kiirendatud lubade andmine, kuid riigid, kes soovivad tagada gaasihinna ülempiiri, hoiavad neid pantvangis.

Mitmed ELi riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Poola ja Hispaania, soovivad Euroopa Komisjoni pakutud maagaasi piirhinnast madalamat ja vähemate tingimustega hinnapiiri.

Komisjon on teinud ettepaneku kehtestada hinnalaeks 275 eurot megavatt-tunni kohta, kuid ainult juhul, kui hind püsib sellest tasemest kõrgemal vähemalt kaks nädalat, ja siis ainult juhul, kui veeldatud maagaasi (LNG) hind tõuseb sama kahenädalase perioodi vältel kümnel päeval üle 58 euro.

«Konsultatsioonide aeg on läbi,» ütles Itaalia Euroopa asjade minister Raffaele Fitto. «Euroopa kodanikud kannatavad, Euroopa ettevõtted sulgevad... Me kõik peame võtma vastutuse ja leppima viivitamatult kokku turu korrigeerimise mehhanismis ja energiasolidaarsuses.»