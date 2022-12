USA esitas krüptomagnaat Bankman-Friedile kaheksa süüdistust

Samuti süüdistatakse teda valimiskampaania rahastamise seaduse rikkumises. Tegemist on tähelepanuväärse süüdistusega, kuna Bankman-Fried oli tänavu USA-s üks suuremaid annetajaid.

Bankman-Fried on skandaalidest räsitud krüptovaluutabörsi FTX asutaja, kes on ettevõtte tegevjuhi kohalt lahkunud. FTX on taotlenud Ühendriikides ümberstruktureerimist.