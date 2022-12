Tallinna börsi kergitas täna LHV aktsia

Teisipäeval teatas LHV Group börsile, et ettevõte teenis novembris konsolideeritult 8,1 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Panga puhaskasum ulatus sealjuures aga 10 miljoni euroni.

Esmaspäeval teatas Coop Pank börsile, et teenis novembris 2,2 miljonit eurot puhaskasumit, samas kui aasta 11 kuuga on pank teeninud 18,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 48 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.