Kas keskpankade võitlus inflatsiooni vastu hakkab vilja kandma?

Tööstusmetallide hinnad on tulnud tublisti alla kevadisest tipust. Kõrgelt tasemelt on veidi langenud ka toidutoorme hinnad. Naftahind maailmaturul on kukkunud juba aastataguse taseme lähedale ning maagaasi hind on enam kui 40% madalam käesoleva aasta septembri alguses olevast tipust. Pinged tarneahelates on leevenemas ja laevadega kaupade transpordihinnad on samuti oluliselt langenud. Üha rohkemate ettevõtete jaoks on aga muutunud ebapiisav nõudlus äritegevust piiravaks teguriks.

Samas võivad energiahinnad uuesti tõusta. Maagaasi hinna languse taga on paljuski varasem pehmem ilm, mis aitas kaasa maagaasi varude suurendamisele. Maagaasi futuurid järgmiseks aastaks näitavad aga ikka veel ligi seitse korda kõrgemat hinda kui möödunud aasta alguses. Kui Hiina rohkem oma koroonapiiranguid vähendab ja selle majanduskasv järgmisel aastal kiireneb, suureneb ka nõudlus nafta järele, mis võib selle tooraine hinda tõsta.

Kõrged energiahinnad ei ole veel kaupadesse ja teenustesse täiel määral jõudnud ning samuti võib tugev surve palkade tõstmiseks tekitada palga-hinna spiraali, mis hoiaks üleval kõrget inflatsiooni. Nii sooviksidki mõned Euroopa Keskpanga nõukogu liikmed sel nädalal veel ühte 0,75% intressimäärade kergitamist, mistõttu ei ole see võimalus veel laualt maas. Halvim variant oleks see, kui inflatsioon jääb kõrgele kauemaks, majandus läheb langusesse ning see tooks kaasa stagflatsiooni, mis oleks keskpankadele veel suurem peavalu.

Kas keskpangad võivad rahapoliitika karmistamisega üle pingutada?