Riina Solman soovib valitsuse reservist raha omavalitsuste töötajate palgatõusuks

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et 2023. aasta eelarveprotsessis tehti vahetult enne riigieelarve riigikokku esitamist otsus kooliõpetajate palkade tõstmiseks ning seetõttu ei arvestatud selle otsuse mõjudega KOV-ide eelarvetele. Samuti on selgunud, et Eestisse saabuvate Ukraina sõjapõgenike arvu prognoosi on suurendatud ning sellega kaasnevate kuludega ei ole samuti uue aasta riigieelarves arvestatud.