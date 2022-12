Maailm sai uue esirikkuri

Musk kandis maailma jõukaima inimese tiitlit alates 2021. aasta septembrist, mil ta läks oma varadega mööda Amazoni asutajast Jeff Bezosest.

Uus esirikkur Arnault teenis oma varanduse, ehitades üles maailma suurima luksuskonglomeraadi, mille alla kuuluvad kaubamärgid Louis Vuitton, Tiffany, Tag Heuer, aga ka šampanjatootja Moët & Chandon ja konjakitootja Hennessy, moemajad Christian Dior, Fendi, Givenchy, Stella McCartney jne.

Tesla aktsia, tänu mille meeletule hinnatõusule Musk esirikkuriks tõusis, on aasta algusest kaotanud väärtusest ligi 60 protsenti, seejuures esmaspäeval sellest umbes 6,3 protsenti. See kukkumine vähendaski Muski vara niivõrd palju, et esikoht tuli loovutada Forbesi andmetel Arnault'le, vahendas CNBC,

FactSeti andmetel omab Musk praegu 14,11 protsenti Tesla aktsiatest. Ettevõtte turuväärtus on umbes 530 miljardit dollarit. Muskile kuulub ka rohkem kui 40 protsenti SpaceXi aktsiatest, selle ettevõtte koguväärtus on hinnanguliselt umbes 125 miljardit dollarit. Lisaks ostis Musk hiljuti 44 miljardi dollariga osaluse Twitteris. Forbesi hinnangul on pärast börsi kukkumisi Muskil vara järel 181 miljardi dollari eest.

Arnault'l on aga jõukust Forbesi arvutuste kohaselt 188 miljardi dollari eest. Talle kuulub veidi üle 60 protsendi LVMH hääleõigusega aktsiatest. LVMH turuväärtus on umbes 363 miljardit dollarit ja ettevõtte aktsia on 2022. aastal langenud vaid 1,5 protsenti. LVMH asub Pariisis ja on noteeritud Euronexti börsil.