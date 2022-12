Riigieelarve kulu kasvas aastaga märkimisväärselt

Riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud, milleks on kulud ilma välisvahendite ja edasiantavate maksutuludeta, suurenesid oktoobris 663 miljonilt eurolt 725 miljoni euroni ehk 62,1 miljonit eurot eelneva aasta oktoobriga võrreldes. See teeb aastaseks kasvutempoks 9,4 protsenti. Riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud suurenesid peamiselt seetõttu, et kasvasid antud kodumaised toetused ja tegevuskulude finantseerimine kodumaistest vahenditest, teatas rahandusministeerium.