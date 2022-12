ELERING HOIATAB ⟩ Lähipäevil läheb pingeliseks: elektri hind lendab kõrgele

Pingeline olukord piirkonna elektrisüsteemis on peamiselt tingitud mitme suure tootmisvõimsuse samaaegsest rikkest eelkõige Põhjamaades aga ka Balti riikides. Lisaks mõjutab tootmisvõimsuste varu ka tuuleelektrijaamade toodangu järsk vähenemine. Samas on elektri tarbimise tase talvine.

Elektriturul tekkivate piirangute korral saavad süsteemihaldurid vajadusel kasutada elektrisüsteemide stabiilsuse tagamiseks erinevaid reserve. Elektritarbijad võivad anda oma panuse, vähendades tiputundidel elektritarbimist. Eestis on elektritarbimine kõige suurem hommikul kell 8-12 ja pärastlõunal kell 15-19.

Nii eelmisel nädalal avaldatud Eleringi varustuskindluse aruandes kui ka varasemas Läänemereriikide süsteemivõimekuse analüüsis leiti, et kuigi talve vaates on tootmisvõimsusi tiputarbimise katmiseks piisavalt, on riskid seoses Venemaa alustatud sõjaga Ukrainas ja sealt lähtuva energiakriisiga oluliselt kasvanud.