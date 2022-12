Riina Sikkut: riigifirmal Operail tuleb Venemaaga ärisuhe lõpetada

Eelmisel nädalal kirjutas Soome rahvusringhääling Yle, et Operail valmistub Soome riikliku raudteefirma VR-i asemel vedama Soomes Venemaa niklit. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kritiseeris seda välisminister Urmas Reinsalu, öeldes, et Eesti riigile kuuluv ettevõte peaks loobuma igasugusest Venemaaga seotud ärist, vaatamata sellele, kas see on õiguslikult lubatud.