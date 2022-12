Tallinn likvideerib Linnahalli aktsiaseltsi, Ossinovski on valmis arutama hoone lammutamist

30. novembril 2022.a. otsustas Tallinna Linnavalitsus algatada protsessi, et ühendada munitsipaalettevõte AS Tallinna Linnahall teise munitsipaalettevõttega AS Tallinna Tööstuspargid. Praegu Linnahalli haldav AS Tallinna Linnahall likvideeritakse, aga Tallinna Tööstuspargid nimetatakse ümber AS Tallinna Linnaarenduseks. Ühendamine toimub eesmärgil tõsta pealinna eelarveliste vahendite kasutamise efektiivsust.