1Partner: Tallinnas kaovad põhjendamatult kõrged kinnisvarahinnad

«Kui näiteks tänavu kevadel oleks keegi pannud kolmetoalise Lasnamäe korteri müüki 170 000 euroga, siis oleks see eksperdile tundunud küll suhteliselt jabur, aga siiski mitte päris lootusetu ettevõtmine. Tänases turuolukorras sellise kuulutuse peale müüja telefon enam ei heliseks,» usub Ränk. Ta lisas, et hinnad pole seejuures praktiliselt muutunud ja tehingud toimuvad varasemate kuudega võrreldaval tasemel, lihtsalt ulmelistest hinnasoovidest on õhk välja lastud.

«Oma uue kodu ostmine on alati ka emotsionaalne otsus, mistõttu leiab oskusliku maakleritöö ja hea õnne korral oma korterile kindlasti ka täna ostja, kel on tahtmist ja finantsvõimekust uue kodu eest hästi maksta. Samas on kindel, et viiskümmend või koguni sada tuhat eurot niisama korteri hinnale otsa lajatada niipea enam ei õnnestu,» märkis Ränk.