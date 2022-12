Auvere elektrijaam on taas rivist väljas

Peale viimaseid remonttöid ilmnes uus rike jaama tehnoloogilises sõlmes. Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on täpset turule naasmise kuupäeva on hetkel veel keeruline öelda. Nord Pooli kiirete turuteadete keskkonda on Eesti Energia märkinud rikke kõrvaldamise ajaks 21. detsembri.