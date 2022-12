Eesti tippjuhtide palgatõus jäi Balti kolleegidele alla

Riigiettevõtete tippjuhtide palk on Eestis ja Lätis isegi suuremad kui eraettevõtete juhtidel. See on uuringufirma hinnangul ka arusaadav, kuna mõlemas riigis on need ettevõtted riigi suuremate seas. Eestis on riigiettevõtete juhtide keskmine palk 10 361 eurot ja Lätis 9054 eurot.