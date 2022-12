Bahamal vahistati häbistatud krüptomagnaat Bankman-Fried

«Varem õhtul vahistasid Bahama võimud Samuel Bankman-Friedi USA valitsuse palvel. Tuginedes New Yorgi lõunapiirkonna kohtu poolt esitatud pitseeritud süüdistusaktile,» seisis ringkonna peaprokuröri teadaandes.

Bankman-Fried on skandaalidest räsitud krüptovaluutabörsi FTX asutaja, kes on ettevõtte tegevjuhi kohalt lahkunud. FTX on taotlenud Ühendriikides ümberstruktureerimist.