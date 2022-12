Pensioniaastate ost ja maksuvabastused rikastele: Eesti kaalub pensionireformi

Eesti pensionisüsteem on kiivas: pensionäride osakaal kasvab iga aastaga, nii et tööealistel on raske neid üleval pidada ja samas järgmist põlvkonda üles kasvatada. Värskes uuringus on olukorra parandamiseks hulk ettepanekuid, ent osa neist teeniks vaid jõukama rahva huve.