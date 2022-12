Läti politsei korraldas haarangu kohaliku panga peakorteris

Finantsinspektsiooni hinnangul on pank läbi kukkunud või läbi kukkumas ning et edasisi samme panga tegevuse stabiliseerimiseks ei astuta.

Võimude otsusega peab pank lõpetama täies ulatuses teenuste osutamise 12. detsembrist 2022. BiB pangakaardid selle sammu tõttu enam ei tööta, internetipangandus ja maksed on peatatud.

Finantsinspektsiooni teatel pole BIB suutnud viia ellu oma äristrateegiat ning et see pole jätkusuutlik. Samuti on pangal tõsised juhtimisalased puudujäägid, sealjuures rahapesu ja terrorismi ennetamise valdkonnas.