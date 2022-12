G7 jõudis kokkuleppele platvormis Ukraina rahastamiseks

«Nüüd on eesmärgiks luua see platvorm kiiresti Ukraina, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ja teiste partnerite osalusel,» ütles Scholz pärast kohtumist üle veebi.

Scholz ütles, et Ukraina ülesehitamine on võrreldav Marshalli plaaniga, mille USA pani paika, et aidata Euroopat pärast Teise maailmasõja laastamist üles ehitada.