Elektrilevi: võtame konkurentsiameti menetlust täie tõsidusega

«Vastab tõele, et konkurentsiamet on järelevalvemenetluse algatanud ja meiega sel teemal ka ühendust võtnud. Tegemist on sarnaste erakordsete ja ulatuslike katkestuste korral tavapärase tegevusega, mille peamiseks eesmärgiks on leida lahendusi edaspidi sarnaste sündmuste paremaks ennetamiseks ja ärahoidmiseks,» kinnitas Penu BNS-ile.